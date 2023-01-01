MISSING: Paul James, 56, lives in the Toronto area @TPS31Div but may also be in the Ottawa area. He is described as 5’8”, 167 lbs., medium build and brown hair. Police are concerned for his safety and well-being. News release https://t.co/fZ1UFufJtI #GO1932498 @OttawaPolice ^CdK pic.twitter.com/IsKpHjkywc — Toronto Police Operations (@TPSOperations) October 8, 2019

前加拿大世足國家隊成員保羅詹姆斯（Paul James）一度在多倫多街頭失蹤，他近年過著落魄的生活，最近又於英國倫敦被發現在街頭行乞。詹姆斯1986年代表加拿大出征世足賽，後來擔任青年隊總教練，直到毒癮和精神問題摧毀了他的生涯。

英媒《每日郵報》在地鐵堤岸站看見詹姆斯的時候，一位穿西裝的男士把3個銅板丟進詹姆斯的帽子裡。詹姆斯說他經常在這裡，他拒絕稱此為行乞，他稱之為「募捐」。絕大部分的人對他視而不見、低頭疾行，但也有陌生人在星巴克買了一杯咖啡送他喝。詹姆斯說：「如果你們想體驗什麼叫做鄙視與厭惡，你們可以照做。如果你們想看看偉大的人性善良，你們也可以照做。」

今年59歲的詹姆斯出生於英國威爾斯，幼年隨父母移居加拿大，他曾經是受人景仰的足球教練，但後來吸食快克古柯鹼被逮，約克大學2009年將他掃地出門。13年來他沒有工作，在多倫多一度失蹤被警方尋獲，過著流落街頭的生活。詹姆斯試圖以絕食來抗議約克大學對他的不公處置，最終他失去了住所、轎車、積蓄、名聲、朋友和情人。他窮得連手機都沒有，只能借用圖書館的電腦收發電子郵件。

一無所有的詹姆斯在當地的青年旅社觀看了英格蘭與法國世足8強賽，講起足球他依然是滔滔不絕，評論英格蘭的得失之處，以及故鄉威爾斯的優異表現。他自稱仍在對抗整個體制，他不滿社會對於毒癮者的雙標，「如果你是好萊塢影星或政壇人物就有機會被原諒，一般人則被貼上毒蟲、懶蟲、敗類的標籤。一個人要如何從無家可歸的毒蟲標籤下翻身？答案是你永遠不能。」

詹姆斯身上的衣物和棉被是由某位前隊友買給他的，對於未來，詹姆斯只說他的目標是「募捐」到可以購買自己的衣物。他也不需要別人同情他，反而希望他的處境能夠誘發更多人思考社會體制的問題。

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