宋逸民藝起發光教會風波延燒至今，近日又傳出小甜甜遭老公家暴，並爆出當時陳維齡質問小甜甜為什麼要告自己老公，甚至說出「他才打妳一次啊！」，令人震驚。如今前酒國名花凌威威看不下去，在臉書暗指宋逸民陳維齡夫妻互動平常就把家暴當情趣，「所以才會說只有打一次沒什麼。」

凌威威發文透露以前就跟這對神的使者的夫妻認識，指出陳維齡是她選美那屆的主持人，以前陳維齡也是選美比賽出身，甚至拿過第六名，「在他們交往前我跟她就認識了，他（宋逸民）是她從小的偶像，她曾說能嫁給自己的偶像很特別，雖然他也常家暴她，他們也是當情趣。」

她透露上電視曾經聊了陳維齡的小八卦，雖然沒有指名道姓，但被夫妻倆對號入座並臭罵一頓，陳維齡曾稱自己常常被老公罵，認為自家狀況很好、家教很嚴，所以「不容許家事被人家在公眾場合討論。」以及陳維齡知道她的通告費比宋逸民還要多時，「她馬上擺出一副以後不能置信、無法接受、不可一世的嘴臉。」凌威威不禁暗自懷疑：「讓我想起以前對她我的好，難道都是假的？」

最後凌威威也暗指小甜甜老公，因為待在教會可以趁機會跟這些明星們接近就產生虛榮感，以及他們夫妻倆因為收入不穩定所以才成為教會的一份子，但是她表示：「素人不會因爲娶了一個藝人太太，就會變成男藝人，既然娶了藝人太太應該好好珍惜，而不是爲了貼近這些明星們。打了自己老婆，然後還要說在導正老婆。」再度引起熱議。

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