九號咖啡外澳館業者表示，今年特地將在地食材結合餐桌元素加入迎曙光活動裡。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今（1日）於宜蘭頭城外澳服務區，首次推出「Waiao曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今（1日）於宜蘭頭城外澳服務區，首次推出「Waiao曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為迎接2023東北角第一道曙光！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今（1日）於宜蘭頭城外澳服務區，首次推出「Waiao曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動，清晨在外澳沙灘面對龜山島海景，充滿在地特色且富含儀式感形式，與遊客共同迎接2023新的一年。

東北角的外澳服務區坐擁得天獨厚龜山島海洋美景，首次推出的「Waiao曙光迎浪-東北角微酵餐桌」專屬東北角、獨一無二的迎曙光活動；為讓遊客迎接第一道曙光，於外澳服務區佈置「微酵餐桌」，以燈光、花藝妝點塑造溫暖氛圍。

東北角風景管理處處長馬惠達表示，每年元旦全台各地都有不同類型的迎曙光、賞日出活動，其中不乏音樂會、升旗典禮等形式，外澳沙灘的龜山島美景一直以來都受眾多遊客喜歡，此次活動首度與在地產業結合，在外澳服務區舉辦微酵餐桌，期望打造深具東北角特色、令人印象深刻的迎新儀式。

而「微酵餐桌」在餐點上特別與在地品牌「燈泡魚甜點工作室」、「外澳九號咖啡」合作研發，融入宜蘭藏酒酒莊微酵麵包食材設計；今活動現場安排弦樂三重奏「曙光樹影」，以大小提琴交織的旋律做為活動開場序曲；再由聲林之王人氣歌手吱吱郭芝吟與龔德，以靈魂嗓音帶來振奮歌曲「追浪」。

除了有微酵餐食外，還準備多款地方特色分享禮，包含早安微酵-金棗酒粕麵包、新年祈福-虎字碑紀念餅、限量112分的清水地熱體驗券、「龜山朝日迎曦」立體紀念明信片，參與微酵餐桌的遊客還能參加幸福藏酒禮「龜山朝日金棗酒-限量20組」抽獎活動。

九號咖啡外澳館業者表示，今年特地將在地食材結合餐桌元素加入迎曙光活動裡，外澳的龜山朝日乃為蘭陽八景之一，希望遊客不僅在元旦節日，平時也都能至外澳欣賞朝日。未來也會持續在沙灘上規畫相關活動，像是日出瑜珈、或將微酵餐桌延續下去，讓遊客享受回歸心靈的寧靜與喜悅。