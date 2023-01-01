總統蔡英文1日發表新年談話，提到近來大陸疫情升溫，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。對此，上海東亞研究所助理所長包承科表示，無論兩岸政治態度如何，但對蔡英文的說法還是從正面理解，認為兩岸應該增加多一點手足同胞的的正面關懷。

包承柯表示，無論大陸或台灣都好，面對災難發生的的關心互助，是過去就有的較良好作法與傳統，但最近比較有象徵性的事情是行政院長蘇貞昌說，開放小三通會導致大陸民眾把台灣的藥物都搶光。他認為類似話語一直影響著兩岸間的人文關懷，如果有些更實際的做法有助於提升兩岸出現比較正面積極效應。

包承柯表示，兩岸應該在人文關懷等面向上有更多交流，有助於提升彼此的感情因素，但直言兩岸關係的本質點仍在於政治衝突，這個問題不解決，兩岸關係的關鍵不會改變。他認為根源方向還是要回歸到「九二共識」的原點，認為雙方回到那個層面上，會有一個重新的啟動與扭轉。