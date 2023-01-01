戀愛會讓人帶來很大的改變，有些人當遇到喜歡的對象時會顯得特別手足無措，既不知道如何去表達，也不敢邁出第一步，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、水瓶座、射手座、摩羯座、牡羊座平時對人處事上非常霸氣，一旦在喜歡的人面前卻秒變小綿羊，既乖巧又特別溫馴。

▍獅子座

別看獅子座平時耀武揚威、強勢霸道，天生一副天不怕地不怕的樣子，但在喜歡的人面前完全是另一副面孔，生怕惹得對方不開心，若對方的真心沒表現出接受的態度，他們就會因害怕被拒絕、丟面子，而馬上縮回來。

▍水瓶座

水瓶座平常伶牙俐齒，心情好時甚至可跟你說上三天三夜都不肯停下來，但一旦遇上喜歡的人，他們就會變得畏縮，做什麼都很緊張，連舉手投足都不自然，旁人一看就知道跟平時很不一樣。

▍射手座

射手座平時急急忙忙，做什麼都帶著亢奮的心情去面對，但在喜歡的人面前，會完全變了一個人，不知道怎麼接話，不知道怎麼哄對方，不知道怎麼討對方歡心，他們怕自己魯莽，又怕對方覺得自己不積極，一整個手足無措。

▍摩羯座

摩羯座在工作上總是從容不迫，做什麼都很有條理，可一遇到感情問題，就會亂了方寸，一舉一動都小心翼翼，深怕自己做錯了什麼惹對方不開心，他們明明很在乎、卻要裝作無所謂的樣子，朋友們看得都快受不了了。

▍牡羊座

牡羊座是出了名的熱情開朗，即使在陌生人面前也絲毫不畏懼，但在喜歡的人面前，會顯得特別沒自信，彷彿突然覺得自己不夠好，能力不夠優秀，就這樣硬生生錯失很多戀情機會。