新年初始，總統蔡英文今（1）日上午發表談話，媒體發現，當詢問副總統賴清德「和平保台」問題時，賴清德雙手比向蔡英文，請蔡回覆。資深媒體人黃揚明解讀，賴清德以行動證明他「尊英」態度，這是2023年未來英德邁向「權力交替」的訊號之一。

新年初始，總統蔡英文今（1）日上午發表談話，並於談話後接受媒體提問，在被問及日籍學者小笠原欣幸提到，慰留行政院長蘇貞昌，沒辦法代表民進黨有反省之意，以及外傳前衛福部長陳時中可能出任副閣揆一事時，蔡強調，關於內閣布局，她的答案跟前幾天一樣，有定案會向外界報告，不用有過多臆測，目前她的目標就是穩定政局、開創新局。

另外，有媒體好奇，副總統賴清德日前在高雄的黨員說明會提到「和平保台」，這是否代表民進黨的兩岸論述已從「抗中保台」改變？

蔡英文強調，無論什麼樣的講法目標都是一致，就是持續維持兩岸和平穩定、這是共同目標，同時也必須強化國防等各項準備，才能有充足保衛台灣的力量。

不過媒體發現，當記者詢問副總統賴清德「和平保台」問題時，賴清德雙手比向蔡英文，請蔡回覆。

資深媒體人黃揚明解讀，賴清德以行動證明他「尊英」態度，不敢逾越對總統的分際，這是2023年未來英德邁向權力交替的訊號之一。