日本從12月30月起對來自中國大陸的旅客強制實施新冠病毒檢測，新規上路首日就篩出92名陽性入境旅客，較前一日4人明顯暴增，其中90人從大陸入境。

日本從12月30月起對來自中國大陸的旅客強制實施新冠病毒檢測，新規上路首日就篩出92名陽性入境旅客，較前一日4人明顯「暴增」，其中90人從大陸入境，相當於將近98%陽性入境旅客都來自大陸。另外，原本表示暫時不會對陸客祭出限制措施的澳洲今（1）日髮夾彎，宣布從5日起，來自大陸的旅客必須出示陰性證明才能入境，加拿大也從5日起祭出相同入境措施。

日本政府自12月30日起，對所有來自中國大陸的旅客實施新冠病毒檢測，並且限制來自大陸、香港、澳門的航班只能使用東京成田、羽田、關西及中部等4座機場。

據日媒時事通信社、《讀賣新聞》報導，日本厚生勞動省昨（31）日公布30日「普篩」首日結果，當日一共有92名入境旅客確診新冠肺炎，其中90人來自大陸，相當於將近98%陽性入境旅客都來自大陸。這90人中有77人為無症狀患者。

報導指出，自2022年10月中旬以來，每日從入境日本旅客中篩出陽性的人數不到10人，12月30日公布的數據僅4人，入境旅客的確診人數明顯「暴增」。

另外澳洲政府上周才強調，由於目前流竄大陸的新冠變異株早在澳洲盛行過，對當地構成的問題沒有這麼大，因此暫時不會對來自大陸的旅客祭出限制入境措施，不過澳洲政府今日髮夾彎，宣布自5日零時起，來自大陸的旅客必須出示48小時內病毒陰性證明才能入境。

據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳州衛生部長巴特勒（Mark Butler）表示，這項新規是出於「高度擔憂」缺乏大陸疫情的詳細數據所採取的臨時措施，他強調此舉並非限制陸客來澳洲旅遊，而是要藉此蒐集更好的數據，澳洲仍誠摯歡迎來自大陸的旅客。

除了澳洲，據加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）31日晚間也宣布，礙於大陸確診病例激增以及缺乏相關流行病學數據，自5日起，來自大陸、香港、澳門的旅客都必須出示出發日2天內新冠陰性證明才能入境，這項入境新規將維持30天。

另外，距離出發日10天之前、90天以內的旅客，若曾感染新冠肺炎，可以相關文件取代陰性證明。

加拿大官方指出，30天後將重新評估相關數據，以決定是否延長新入境措施。