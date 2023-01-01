菲律賓和印尼日前相繼表示，沒有必要對來自中國的旅客實施更嚴格的旅行限制。但菲律賓衛生部昨日宣布，要求所有入境口岸加強對來自中國的旅客進行呼吸道症狀的監測，並報告有症狀的旅客。

菲律賓衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）上月29日表示，僅僅因為中國現在發生的事情，菲律賓就關閉邊境或採取針對中國的規定或限制，「是沒有必要的」，因此沒有計畫對中國旅客實施更嚴格的旅行限制。

然而，相隔將近2日，馬尼拉態度出現大轉變。據路透社，在一份昨日發出的「非常緊急」備忘錄中，菲律賓衛生部下令所有入境口岸，加強對所有來自中國遊客的呼吸道症狀監測，並報告出現症狀的乘客。

菲律賓衛生部表示，菲律賓認為有必要加強對入境人員的監測和實施邊境管制，特別是來自中國的入境人員。

報導稱，菲律賓是東南亞受新冠肺炎影響最嚴重的國家之一。菲國曾於2020年實施漫長而嚴格的封鎖措施，導致幾十年來最嚴重的經濟衰退。去年2月起，菲律賓開放完全接種疫苗的國際旅客入境。