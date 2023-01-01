總統蔡英文今（1）日早上8點半於總統府發表元旦談話，對於近期備受各界關注的「還稅於民」，她表示，這筆錢會優先協助高風險的國人與產業，以維持國家因應危機的韌性。然而，此話引起了PTT鄉民們的強烈不滿。

蔡英文坦言，她知道近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆。她也喊話，做出這個決定不容易，但為了國家必須這麼做，希望國人能夠理解並支持。

而相關新聞轉發至PTT後，立刻讓鄉民們炸了鍋，紛紛大罵「下台啦」、「退稅啊」、「超收不用還，根本變相搶劫」、「憑什麼不發，我繳那麼多錢」、「都你們的人在講」、「說自己是負責任的政府，真的是很噁心」。

另外，還有網友譏諷「還稅於民沒錯啊！民是民進黨」、「講得很好聽，但另一手又浪費200億訂麵線」、「亂花錢倒很容易」、「20年經濟最好」、「民進黨立委演了那麼多戲，結果啥都沒，看了確定要敗到2024了」。