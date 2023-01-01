現年63歲的日本國際影星渡邊謙，2003年曾與湯姆克魯斯（Tom Cruise）合作搭檔電影《末代武士》，並憑著該片於隔年獲得奧斯卡最佳男配角獎提名因此揚名國際，接續在《全面啟動》、《哥吉拉》、《變形金剛》、《POKÉMON 名偵探皮卡丘》等好萊塢電影中演出，演技獲得肯定。而他除了演藝事業表現亮眼外，私下的感情生活也相當精采，8年前因外遇不惜與第二任罹癌妻子南果步離婚的他，近日也鬆口透露將在明年「梅開三度」，將小三扶正，再度引發熱烈討論。

據了解，渡邊謙在2017年時被踢爆婚內出軌，甚至與小他21歲的年輕女性已偷偷交往長達3年的時間，兩人的私密照還外流，令當時罹患乳癌的第二任妻子南果步大受打擊，氣到將渡邊謙趕出要價6億日幣（約新台幣1.4億元）的高級豪宅，兩人也在2018年正式離婚。而根據日本媒體《Sponichi Annex》的最新報導，渡邊謙除了在2022年12月31日宣布合約到期離開21年的老東家「K Dash」外，也坦承他與小21歲的女友是在2013年認識，認識隔天就展開交往至今已8年，目前兩人已移居長野輕井澤，並打算在2023年內完婚。

而根據渡邊謙的友人透露，他的女友外貌神似女星田中美奈實，在2019年60歲慶生派對上他也大方地將女友帶到現場，介紹給女兒渡邊杏、3名孫兒以及在場的其他演員好友們認識，並稱她為「另一半」。而多年前渡邊謙雖再婚的消息頻傳，但他在去年經歷母親離世，並成立自己的經紀公司，打算重新出發後再開啟第三段婚姻。