瑪菲司率舞群於桃園跨年晚會上唱跳。（Halo Mavis國際連線提供）

瑪菲司率舞群於桃園跨年晚會上唱跳。（Halo Mavis國際連線提供）

瑪菲司（左）精彩演出獲老公H先生溫柔肯定。（Halo Mavis國際連線提供）

「電商女王」瑪菲司（Mavis）今年首度登上跨年演出，受邀於「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」登台唱跳，對於出生在桃園的她別具意義，個性一向大辣辣的瑪菲司演出時一度紅了眼框，感性表示：「以桃園女兒的身份站上桃園跨年演唱會，真的是我今年最有意義的壓軸場演出了。」

瑪菲司也是史上第一位登上跨年晚會演出的電商女帝，為了這個難得的演出，除了升級舞者規格、率領8位舞者勁歌熱舞演出〈買爆它〉、〈愛就打加一〉，也準備豪禮大寵桃園鄉親，準備百餘件Ambler短T與Belly玩偶總價高達16萬，而要如何有效率的分送禮物對她與舞者老師也是一大跳戰，精細到必須換算百餘份禮物以8位舞者在副歌30秒間，平均一位舞者2秒內必須分送出1個禮物才發得完，讓瑪菲司笑說真的是以手刀送禮。

不僅送上精彩唱跳演出，跨年夜戶外天氣寒冷，瑪菲司的舞台戰袍不吝秀出蜜大腿，為演出卯足全力；事前積極健身訓練肺活量的她，吃燕麥餐減脂瘦了3公斤，更花20幾個小時練舞彩排，雖已有幾次演出經驗，但瑪菲司依舊緊張無比，偶爾在公司備貨時，為了想舞步腦霧癡呆了許久，甚至洗澡時為了練舞步險跌跤，為了這次的跨年處女秀盡心盡力。

其實瑪菲司也失眠了數日，還做了誇張惡夢，透露「一會夢見自己踩空跌下舞台、或為了送熊Tshirt丟物失準砸到老師的頭、耳機沒電、麥克風沒聲音⋯所有舞台可能的狀況一次夢完」，老公H先生安慰她：「作夢的內容跟現實是顛倒的，沒事，不要自己嚇自己！」更驚險的是，瑪菲司上台前腦筋突然一陣空白，幸好音樂一下她硬著頭皮上台，謹記舞蹈老師交待「做自己」，最終完美演出，而一路對她非常嚴格的H先生也送上愛的抱抱給予肯定，讓瑪菲司非常開心，期望明年有機會挑戰各地跨年舞台。

歲末登上桃園跨年演唱會舞台，瑪菲司感性說：「2022年對我來說是很重要的一年，發行了《Halo Mavis》同名EP，與製作人張傑以及陳零九沈玉琳哥合作歌曲、參與了電影《鳳姐》演出，也到韓國與美國封館回饋粉絲，完成了很多人生清單及破了自己的紀錄，更感謝在2022年末站上桃園跨年晚會舞台上，帶著我的音樂作品給所有的朋友，是我生命中非常重要的時刻，希望新的一年所有朋友面對不同的挑戰都能戰勝一切，2023年美好、健康，謝謝大家！」透露新的一年有許多計畫進行中，打算在農曆過年前舉辦感恩活動，邀請媒體與粉絲相聚同樂。