新北市政府連同區公所今上午同步舉行元旦升旗典禮，主場在市府市民廣場前，今年活動以「共好」為主題，新北市長侯友宜率領各局處首長、民意代表與民眾齊唱國歌，現場湧入約6000人，侯友宜致詞時提及俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅等國際議題，台灣不可能置身度外，但也「絕不是強國的棋子」，認為應從新北市開始做起，不分你我、攜手合作「共好」。

侯友宜致詞表示，去年受到疫情及全球環境影響，台灣疫後面臨艱鉅挑戰，茶葉蛋從一顆10元賣到13元、每年通膨都是2％以上，也看到社會充滿不安定感，所以去年台灣年度代表字是「漲」、「撐」，因烏俄戰爭，日本投出「戰」字，英、美則是「躺平」字，都有負面意涵，不帶著希望和期許，面對戰爭與物價波動，民眾走過辛苦的一年，相信面對黑漆漆的去年，只要大家團結在一起，一定能走出困頓，迎向光明的未來。

侯友宜說，新北市是全國最大的城市，在烏俄戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘分明下，大家選擇對抗、衝突，加速通貨膨脹與物價上漲，台灣不可能置身度外，必須團結對內，凝聚所有的力量，更要在全球化扮演關鍵性的角色，「我們絕對不是強國的棋子」，從新北市開始做起，不分你我、攜手合作「共好」。

侯友宜說，新北市必須搭建串聯北台灣的平台，連結台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹縣市，在交通、經濟、產業、教育、文化等面向合作，大家一起努力往前走，從共好開始，力量就無限大。

侯友宜表示，去年碰上選舉，今年也有一樣的氛圍，認為應放下政治意識形態的對立，不要互相指責、謾罵，強調台灣最需要內部團結，才能一致對外，台灣需要不分你我、黨派與族群，凝聚向心力往前走，中華民國是我們的國家，我們要好好守護，台灣會更好、共好，讓中華民國成為和平安定、繁榮永續的國家。

民政局長柯慶忠表示，今年升旗典禮市府與區公所同步舉辦，主要考量新北市幅員遼闊，可以讓市民就近參與。今天不管是市民廣場、淡水金色水岸廣場、五股觀音山遊客中心，到坪林茶鄉廣場、瑞芳國小等升旗會場，都有許多熱情民眾參與，大家共好塑願景。

今年市民廣場主場限量發送的2023個新北帆布袋吸引大量民眾索取，不到30分鐘就發送完畢。搶頭香的是家住板橋區27歲的江小姐，凌晨2時帶5歲女兒出發到會場排隊，她說，參加新北元旦升旗是與自己每年的約定，除了紀念品有口碑，眾人一起升旗、互道新年快樂，更讓小孩可以培養愛國心，並讓自己在滿滿祝福中開創嶄新的一年。

新北市元旦升旗市民廣場侯友宜帆布袋