花蓮縣瑞穗鄉鳳梨花農曆年前傳出寒害，近21公頃的果實冠芽葉片出現變色斑塊等現象，災損金額高達275萬，損害程度20％，縣府將爭取公告農業天然災害現金救助。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

距農曆春節不到1個月，應景且象徵「旺來」的鳳梨花是家戶拜拜必備物品，不過花蓮縣種植最多鳳梨花的瑞穗鄉卻傳出寒害，近21公頃的果實冠芽葉片出現變色斑塊等現象，災損金額高達275萬，讓農民笑不出來。經縣府會勘評估，整體損害程度20％，將儘速向農委會爭取公告農業天然災害現金救助，盼能在年前助農友減少損失。

「鳳梨花」視為居家趨吉避兇的開運植物，不過它並非鮮食鳳梨的花，而是指土鳳梨果實上的冠芽葉片，農友會在農曆年前採收並販售給園藝市場作為鳳梨花盆栽，象徵新年一年「旺旺來」。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，瑞穗種植鳳梨花面積約30至40公頃，每公頃可產出2萬顆，前2周寒流影響，有些果實冠芽葉面出現凍傷狀況，由於冠芽愈大象徵運氣愈旺，受損恐失去商品價值，市價也會因產量減少跟著波動，如以每顆18元批發價換算，此次災損金額不小，不過仍會建議農友留下受損部分，農會未來將協助加工，減少損失。

縣府農業處表示，縣內鳳梨花集中生產在瑞穗鄉，日前接獲農友反映寒害狀況，與花蓮區改良場、農糧署東區分署組成勘災小組赴現地勘查，發現有21公頃的鳳梨花果實冠芽葉片出現變色斑塊等現象，推估災損金額約275萬元，損害程度20％，已達現金救助啟動標準。

縣府農業處表示，農曆年節剩下不到1個月，農業處將儘速依農業天然災害救助辦法規定，提報農委會爭取公告農業天然災害現金救助，盼讓農友好過年。

冷氣團一波一波來襲，寒害恐對農作物造成遲發性影響，縣長徐榛蔚提醒農友，如有發現農作生長異常，務必主動向當地公所通報，以確認受災情形；另，基層公所對於天然災害受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助權益。