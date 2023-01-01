元旦喜迎新生命！新竹縣衛生局統計到中午12點，新竹縣有22名元旦寶寶誕生。縣長楊文科結束元旦健走活動後，前往東元醫院和中醫大新竹附設醫院探視，送上金鎖片、育兒用品給產婦及新生兒。楊文科鼓勵縣民多加生產，縣府會持續推動嬰幼兒福利、輔導各公共場合及職場廣設哺集乳室，提供母嬰親善空間。

開年第一天，東元醫院、中醫大新竹附醫、新竹台大分院生醫醫院竹北院區各有4名寶寶出生，育禾婦幼診所則有8個寶寶、竹仁婦幼診所則有2名新生兒，衛生局統計，目前尚有8名產婦待產。

縣長楊文科由衛生局長殷東成和社會處長李國祿等人陪同，前往醫院探視，指為減輕家庭照顧育兒的負擔，縣府推動友善生育和養育環境，提供新生兒營養補助金，第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元。

另外，配合中央「0-6歲國家一起養」政策，提高育兒津貼發放額度，去年8月起再調升為每月補助5000元，未滿6歲幼兒則提高就學及托育費用補助金額，育兒津貼也自2023年取消排富措施，使更多家庭可申請補助。

楊文科表示，持續推動母嬰親善醫院政策，新竹縣母嬰親善醫院為東元醫院、台北榮總新竹分院，透過母嬰同室照護，可以親自哺乳寶寶，滿足嬰兒的生理及心理需求，促進寶寶親子關係。2022年設籍新竹縣的出生數為4067人，其中有20.55％新生兒於母嬰親善醫院出生。