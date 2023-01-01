樂天桃猿去年公告60人契約保留名單，將游朝惟、林知譽 、曾琦、張明翔、 李承禎、何逸龍放在名單外，今天球團公告，簽回2名投手游朝惟和曾琦，另外領隊浦韋青也提到，會邀請張明翔一同春訓，或許在教練團觀察過後會有機會再回鍋。

29歲的游朝惟2021年投出生涯年，51場出賽全是後援，拿下2勝2敗、7中繼成功，自責分率僅2.95，也讓他在季後獲選最佳進步獎。不過隔年卻都待在二軍，寫下中職史上首位進步獎得主，隔年完全沒在一軍出賽紀錄，他在二軍自責分率高達5.08。

季後游朝惟與其他5人沒被放在60人契約保留名單內，不過當時浦韋青表示，「提交在保留名單外的球員，其實球團仍有意願和球員談續約，所以這並不表示是最終的釋出名單。」

而在去年12月31日前台鋼雄鷹擁有優先議約權截止後，在新的1年的第1天桃猿就宣布簽回游朝惟及曾琦。浦韋青解釋，這2位投手仍是球隊今年戰力藍圖內，也正好其他球隊都沒有與他們接觸，讓桃猿能夠有簽回的機會。

浦韋青也提到，除了簽回游朝惟及曾琦，也會邀請張明翔參與春訓，「屆時會觀察他的狀況，也許春訓的時候，整體的感覺會讓教練團有不一樣的看法。」