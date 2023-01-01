2023年旦，嘉義市政府在市政府大樓前廣場，舉行元旦升旗暨健走活動，民眾熱情參與。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠說，升旗典禮代表對國家的敬重與珍愛，也是對這塊土地滿滿的熱情。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年經國新城、精忠新城同樣以升旗典禮慶賀元旦。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2023年元旦，嘉義市政府在市政府大樓前廣場，舉行元旦升旗暨健走活動，嘉義市長黃敏惠親自主持，並與市民朋友一同高唱「明天會更好」，隨後黃敏惠又到經國新城、精忠新城參加升旗，與眾多市民用滿滿活力迎接新的1年。

黃敏惠說，揮別2022、邁向2023，正式迎接中華民國建國112年，內心非常感動，感謝前人努力，奠定現在好的基礎，升旗典禮代表對國家的敬重與珍愛，也是對這塊土地滿滿的熱情，並指去年是挑戰非常多的1年，也是嘉義市首次獲得五星縣市長首長，感謝所有嘉義市民的努力與熱情，一起度過許多難關，共同創造豐碩成果，讓嘉義市成為幸福城市。

黃敏惠提及，市長選舉過程遇到波折，嘉義市在全台注目下，展現民主聖地的風範，寫下台灣民主新的一頁，在最艱困的時刻，充滿無限能量的嘉義市，已經讓全台灣看見，相信未來嘉義市一定會更好。

今年經國新城、精忠新城同樣以升旗典禮慶賀元旦，熱情居民戴上國旗口罩、扶老攜幼，一起來到中庭廣場升旗，過程結合國防教育，充滿濃濃愛國風情，黃敏惠特別感謝眷村長輩，一路走來幾十年，捍衛中華民國，有他們挺身為國，百姓才得以安居樂業。更感謝市民信任市府團隊，攜手共度疫情難關。