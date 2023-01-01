陸2022年電影總票房300.67億人民幣 觀影7.12億人次 12:362023/01/01 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計大陸2022年電影總票房為300.67億人民幣。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據央視引述大陸國家電影局統計數據顯示，2022年度全大陸的電影總票房為300.67億元（人民幣，下同），其中大陸國產電影票房為255.11億元，在總票房中占比為84.85％；全年城市院線觀影人次為7.12億。 電商女王首登跨年晚會 瑪菲司豪撒16萬新年禮贈鄉親 陸港觀盤－2022年三大事替我們上的投資課 2022年被動族群勝負已定 百元俱樂部剩二檔 #電影 #票房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小布新片《巴比倫》場面華麗 配樂融合各地風格更狂野 19:322022/12/30 娛樂 天主教榮退教宗本篤十六世於梵蒂岡病逝 享耆壽95歲 17:562022/12/31 國際 柯文哲2022最後一天秀一張圖 讓萬名網友暴動了 00:102023/01/01 政治 回顧2022年辭世的時代人物 展望未來 11:252022/12/30 國際 最保守教宗 本篤十六世辭世 享耆壽95歲 04:102023/01/01 國際大事 2022年封關！新台幣重貶破3元 創1997年以來最大貶幅 18:072022/12/30 財經 蔡依林嗨唱無尿點 揪1.1萬粉迎2023 04:102023/01/01 娛樂新聞 時論廣場》民主對抗威權的話術（胡勇） 17:582022/12/31 時論廣場 作曲家陳揚 魯冰花、桂花巷傳唱全台 04:102022/12/30 藝文副刊 2022年 10大證券市場新聞回顧 04:102022/12/31 財經要聞 「跑山勝地」彰化139線擺脫惡名 車禍死亡率銳減 12:272023/01/01 社會 大陸公務船航行釣島周邊 2022年達336天創新高 11:352023/01/01 國際 《台北股市》低本益比 2023台股潛力與機會 09:372023/01/01 財經 日本2022年十大新聞 安倍晉三遭槍擊身亡居首 13:312022/12/31 國際 銷售額狂飆6成！玩具巨頭靠「老小孩」硬扛經濟逆風 15:262022/12/31 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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