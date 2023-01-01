根據央視引述大陸國家電影局統計數據顯示，2022年度全大陸的電影總票房為300.67億元（人民幣，下同），其中大陸國產電影票房為255.11億元，在總票房中占比為84.85％；全年城市院線觀影人次為7.12億。

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