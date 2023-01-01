台北市第3選區立委補選即將在8日舉行投票，民進黨候選人吳怡農1日指出，副總統賴清德將在4日出席他最後一場廟口開講。針對選前黃金周規劃，國民黨候選人王鴻薇說，台中市長盧秀燕明日與她一起參加活動，接下來外界會看到國民黨在本次選舉團結一致的氣氛，相信未來會有很多志同道合的朋友會來幫助自己。

王鴻薇今與侯友宜參拜文昌宮並掃街謙和市場，下午則會與台北市長蔣萬安、中廣董事長趙少康一同出席元旦老歌演唱會，她說，選情越來越緊繃，非常感謝侯友宜二度陪同，一起在文昌宮祈求國泰民安，相信有侯的加持，她對選情會更有信心。

侯友宜則大讚，王鴻薇是非常認真、努力且優秀的人才，如果未來能進入立法院做更多事，他會非常期待。他過去在台北市服務很久，也相當熟悉中山區，畢竟自己的孩子在馬偕醫院出生。

侯友宜說，他跟中山區人民非常要好，這次來到此處便是要向曾服務過的朋友說一聲王鴻薇很好，希望大家為王打氣，1月8日當天記得出門投票，讓她當選立委，為中華民國做更多事。

此外，針對蔡政府研擬全民共享1800元億元，王鴻薇表示，蔡政府談的正是「還稅於民」，有2大精神需要遵守，第一是超徵的稅收要還給老百姓，其次是政府應杜絕浪費，因為納稅人繳稅政府，政府應好好花費，而非超徵、亂花、爽花，導致浪費出現。