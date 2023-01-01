雲仙樂園也是全台唯一需搭乘纜車入園的秘境。（雲仙樂園提供）

園區內有豐富的自然資源與蕨類生態。（雲仙樂園提供）

新北市烏來區的溫泉享負盛名，位於其中的雲仙樂園也坐擁地利，因此有「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」的特色，為了迎接新年到來，雲仙樂園也在1月22日至27日的農曆春節期間，推出各項活動，另外還有住宿優惠專案，讓民眾可以規畫滿足各類型需求的一日遊行程。

雲仙樂園地處高海拔，同時位於烏來瀑布水源地，使園區內為山谷地形，擁有群山環繞的岩道，沿途充滿豐富的蕨類生態與森林資源，溪流邊或森林深處更蘊含高濃度含量的陰離子，讓旅客在大自然中享受芬多精，達到身心靈的健康與放鬆，提升人體免疫力。

為了迎接農曆春節的到來，雲仙樂園也特別規畫一系列的活動與優惠專案，在1月22日至27日，由「台灣古典茶園」雲仙奉茶，讓民眾可以在春節期間與家人朋友享受大自然山水美景外，還能品嚐雲仙山泉與冠軍茶香。

此外，還有「馬拉赫文化藝術團」精彩的泰雅原住民舞蹈以及「韓吉」琴鼓音樂彈唱節目表演，園區活動則有文創編織教室、親子歡樂造型氣球活動、「Lala老師」傳授塔羅開運密笈心法與小提琴心靈演奏。

雲仙樂園也是全台唯一透過纜車入園的秘境，近年來也轉型為「生態保育」為主的環境教育設施場所，所以每日上、下午各提供一場預約制的免費日間生態導覽，春節期間則推出「春織悠遊趣雲仙」環境教育活動，期間還有原住民平織教學。

在優惠專案部分，原價5100元的一泊二食住宿，也有平日「雲仙住宿感溫專案」3850元的優惠價格、10人份雲仙養生餐合菜8800元（需預約），另有下午茶套劵與遊樂套劵，滿足閨蜜、情侶、小家庭各類型需求，規畫一日遊園行程，在春節期間暢遊大自然。

雲仙樂園也與新北市觀旅局「新北旅客」粉絲專頁串聯，即日起至3月31日止，只要旅客在「新北旅客」粉絲專頁按讚並在「雲仙樂園」臉書粉絲專頁打卡或按讚分享，就能享有仙樂園中餐廳及葉綠素點餐免10％服務費優惠。