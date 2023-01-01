高雄夢時代「高雄亞灣未來市跨年演唱會」跨年晚會，具全國首創雙面舞台、超強卡司，吸引31萬人到場觀看。當晚會結束時，為加快人潮疏散，高市府也準備了首創雙層巴士接駁車疏散民眾，再加上捷運、輕軌助力以及現場警察、義交加強疏導下，於1日凌晨1時30分許完成疏散，較原定時間提早30分鐘。
高雄市交通局表示，今年跨年活動重返夢時代前時代大道舉辦，為分流進散場人流動線，加上會場周邊停車空限有限，於活動日前即宣導如何利用公共運輸系統，規畫進場、散場免費接駁車以及周邊5處機車臨時停車場，提供約1.1萬格機車停車位，搭配捷運、輕軌及散場雙層巴士接駁車等運具疏散人潮。
據交通局統計，截至凌晨1時30分止，超過6成的民眾使用公共運輸到訪會場，捷運單日累積運量為24.5萬人，輕軌單日累積運量為5.3萬人，散場接駁車載運3000人次，於凌晨1時30分前順利疏散完成，較原訂凌晨2時提早半小時。
高捷公司指出，截至凌晨2時，12月31日跨年當天運量，捷運為25萬，輕軌為5.3萬。合計為30.3萬人次。捷運運量最高是R6凱旋站，輕軌運量目測為C6經貿園區站，C3前鎮之星站其次。
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