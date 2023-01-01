台中市警察局太平分局分局長葉志誠購買在跨年倒數時段到各駐地發送暖暖包及熱騰騰的薑湯給正要巡邏外出的員警們。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

全台各地瘋跨年，全國警察同仁堅守崗位在冷颼颼寒夜為維護重大慶祝活動及治（交）安；體恤基層同仁在寒風中執勤各項勤務之辛勞，台中市警察局太平分局分局長葉志誠為特別購買2000個暖暖包及現煮熱騰騰的薑湯讓基層同仁祛寒，還特地在跨年倒數時段到各駐地發送給正要巡邏外出的員警們，讓他們開心的說：「這是最實用又暖心的跨年禮物！」

近期寒流接踵而來，全台到處冷颼颼，尤其是跨年夜期間的各項勤務及為民服務事項更是考驗警察的體力及耐力，但是太平警分局很多同仁口袋裡都有1個愛心暖暖包，身上保溫瓶內也有熱騰騰的薑湯，原來這是分局長葉志誠為體恤基層辛勞，近日來特別購買的暖暖包及現煮薑湯分送到各外勤派出所，提供在外巡邏服勤的同仁祛寒之用，2022年12月31日跨年夜更是在倒數時段到派出所慰問同仁，讓基層員警備感溫馨。

很多基層同仁表示，執勤時冷冽寒風吹過，體感溫度驟降，往往一陣「皮皮剉」，有了暖暖包及薑湯，將它放在手中搓揉一下或是喝上一口，馬上「身體暖暖的，心也暖暖的！」也是一種小確幸！

葉志誠表示，警察工作是24小時不間斷的，警察局大家長蔡局長也耳提面命的重視員警保暖問題，要求主動關懷有心血管疾病(史)同仁，希望在這即將到來「112年加強重要節日安全維護工作」期間，能夠加強轄區治安、交通順暢及為民服務工作，一起過好年。