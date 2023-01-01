跨年夜不少人選擇訂飯店在房間觀賞煙火，不用淋雨人擠人，一名女網友昨天跨年夜花了1.3萬在訂房網訂到一間號稱能看見101跨年煙火秀的連鎖高級旅館房間，不料入住卻根本看不見台北101，氣得PO網怒批是「黑心詐欺飯店」。

原PO在臉書「爆料公社」指出，訂房網站看到台北車站附近一間飯店推出能看到台北101的貴賓套房，於是打電話到該飯店確認，飯店員工也說可以看到101，但要透過訂房網站下訂，無法電話訂房，由於原PO不是台北人，加上只是為了看煙火才訂房間，沒有要過夜，所以再三確認能不能看到101，對方也說這房間能看到。

然而原PO入住後發現，房間外的景色根本看不到101，問飯店人員也支支吾吾，回答不出101在哪，溝通許久都無解只好退房，但因為是訂房網站下訂，現場無法退，只能與訂房網站申請退款，惡劣的是卻遭到飯店說明是因為天氣不佳，看不到101而駁回退款申請。

原PO怒批，當天跟飯店爭執很久，飯店人員無法解決問題，只會推卸責任要他們自己去訂房網申請退款，現在又說是天氣不佳，駁回退款申請，怒轟是飯店黑心詐欺。

台北101跨年煙火每年都吸引眾多人觀賞。(季志翔攝)

對此，不少網友們直呼太誇張，紛紛留言：「1.3萬都可以買煙火自己看到爽」、「北車根本很難看到101，你1.3萬元的價格，現在去w hotel 訂明年的2024跨年，應該是可以」、「以後想看煙火訂君悅吧！」、「這有點太扯，以一個台北人直覺，看到寫『站前』就不會相信能清楚看到101了」、「投訴消保官」。

但也有人緩頰，「你拍的應該是往東邊照的，理應看得到101，Google街景都看得到了，是真的天氣不好」、「101是真的看得到啊！只是跟你想像的不同！否則一開始妳就得訂101附近的飯店，更清楚」、「確實可以看到，只是天氣不佳是事實，坐車到信義區也不用花到1萬多」。