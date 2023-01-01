我國旅美好手張育成傳出婉拒參加棒球經典賽（WBC），他是自由球員身份，不巧又撞上兵役改回1年的議題，張育成出生於1995年（民國84年次），國防部指出83年1月1日至93年12月31日出生的役男仍維持4個月軍事訓練。無論如何，張育成的臉書近日遭到網友大量留言，請他快點回來當兵！

網友寫道：「如果你不想接受WBC徵召，就請回台當兵，不要因此害了後進的球員。」還有人直指他是「閃兵仔」。張育成本人卻為這些留言點讚，令人好奇他的真實想法。經紀公司表示張育成得全心備戰明年的美國職棒春訓。

依照中華職棒「代訓制度」，入選「補充役」的球員需接受12天軍事訓練便可投入職棒一軍，但役期需列管5年，中途參加大型國際賽事取得好成績可向體育署申請提前解除列管。未服兵役的旅外選手同樣受到5年列管，條件是必須在國際賽接受徵召。

王建民在2004年服完12天補充兵役，當年即接受徵召出征雅典奧運，2005年正式登上美國大聯盟。張育成透過2019年亞錦賽取得12天補充役資格，現在還在5年列管期間內，依規定應該接受經典賽徵召。因此有球迷在張育成臉書批評：「被列管就乖乖參加WBC，不然就來當兵。」也有人指出4個月役期顯然比經典賽還長，肯定是接受徵召比較划算。

2023年經典賽獲得美國棒壇關注，當今身價最高的球員「神鱒」卓奧特（Mike Trout）預計擔任隊長出征。台灣更是非常重視各年齡的棒球國際賽，目前台灣在WBSC世界排名第2，僅次於日本，領先第3名的美國。