中國科學院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、轉化醫學國家重大基礎設施（上海）陳賽娟團隊和上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊在Frontiers of Medicine發表研究論文《初步分析我國2022年秋冬新冠疫情中奧密克戎亞型多樣性與流行病學特徵》。研究人員初步判斷，此輪Omicron疫情感染人數於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

中國科學院院士陳賽娟去年12月31日表示，近期出現新冠病毒感染症狀的人群中，重症主要集中在有基礎疾病的老年人群體中；元旦和春節即將到來，醫療資源相對薄弱的農村地區，都需要重點關注。

基於對重慶市主城區和郊區數據的數學類比分析，研究團隊認為，疫情峰值在郊區有所延後，且其感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。對於四川、陝西、甘肅、青海等省，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。