台東縣政府今天舉行元旦升旗典禮，由豐榮國小及永安國小首度攜手合作領唱國歌及升旗歌。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今天舉行元旦升旗典禮，由豐榮國小及永安國小首度攜手合作領唱國歌及升旗歌。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今天舉行元旦升旗典禮，由豐榮國小及永安國小首度攜手合作領唱國歌及升旗歌。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今天舉行元旦升旗典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今天舉行元旦升旗典禮，由豐榮國小及永安國小首度攜手合作領唱國歌及升旗歌。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今天舉行元旦升旗典禮，由TTDANCERS開場演出。（蔡旻妤攝）

台東元旦升旗飄雨 領唱小學生：下雨也要登台

為了慶祝中華民國112年元旦，台東縣政府今天在台東鐵道藝術館舉行升旗典禮，雖然一早下著雨，但仍不減民眾熱情，現場600多人穿著雨衣參加典禮。因台東持續飄雨，受邀領唱國歌及國旗歌的豐榮國小及永安國小學生都說，「就算下雨也想表演」，最後順利完成演出。

典禮在上午8點展開，所有人都穿著雨衣參加迎接新的1年，首先由TTDANCERS舞團帶來活力四射的熱情舞蹈，國歌則由豐榮國小合唱團結合太鼓表演及永安國小阿卡貝拉領唱，兩所學校首度合作，擦出新火花，帶來全新感受。台東縣長饒慶鈴表示，新的1年縣府將持續以「慢經濟、快思維」推出有感施政，讓世界看見台東，更多人東漂來體會台東的真善美。

台東昨起至今晨持續飄雨，學生們清晨5點多就集合，指導老師孫于婷說，大家很關心孩子們的身體，到了會場，不斷被詢問「如果持續下雨怎麼辦？」，沒想到孩子們搶著回答「就算下雨、穿著雨衣，也想表演」，後來決定穿著漂亮的族服與團服登台演出。由空軍第七聯隊擔任旗手，學生們引唱升旗歌，全場來賓行注目禮之下，青天白日滿地紅國旗冉冉上升，象徵112年中華民國生日的到來。

典禮結束前，再由豐榮、永安兩校學生分別演唱Beautiful Sunday（美麗的星期天）、Jack en poy（剪刀石頭布）歌曲，孩子們以活潑的曲調與清亮的歌聲感動現場眾人，最後在大家揮舞手中的小國旗互道新年快樂，為圓滿畫下完美句點。