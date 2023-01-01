眾人做完暖身操後隨即進行元旦健走活動，迎接新年的到來。(圖／金湖鎮公所提供)

主辦單位也貼心準備精美禮品，贈送給完成健走活動的民眾留念。(圖／金湖鎮公所提供)

揮別2022福虎年，迎接2023瑞兔年到來，金門縣金湖鎮公所一早在金湖國小升旗台舉辦元旦升旗典禮，由金湖鎮長陳文顧主持，帶領1500人齊心同聲高唱國歌、向國旗敬禮，仰望國旗在新年的第一道曙光中隨風飄逸、冉冉升空；緊接著在眾人做完暖身操後隨即進行元旦健走活動，迎接新年的到來。

今(1)日清晨舉行的金湖鎮升旗典禮活動，邀請到金門縣政府參議陳金增、金湖代表會主席蔡乃靖、代表林嘉森、陳秀卿、陳威彰、李志鴻、消防局第二大隊大隊長陳國瑋以及轄區各國小校長、各里里長、23個社區理事長、鄉親與志工等共同出席參加，現場約有1500位大、小朋友參與升旗活動，展現全民團結一心，迎接2023的到來。升旗結束後隨即舉行元旦健走活動，出發時每人均發送一支小國旗，沿路一片旗海非常壯觀。

金湖鎮長陳文顧表示，很開心2023年的第一天與鄉親一起升旗、一起健走，一起揮別2022年的不如意，迎接2023年的新希望，期盼所有鄉親在新年的第一天走出健康、走出好采頭，共同留下美好回憶。陳文顧也感謝大家不畏寒風，熱情參與這項有意義的活動，歡喜邁向新的一年。同時，新的一年鎮公所會更盡心盡力為鎮民服務，祝福鄉親玉兔迎春，好運年年增。

代表會主席蔡乃靖則表示，感謝大家來參加元旦升旗典禮，期許藉由元旦健走的活動，走出健康生活，用最喜悅的心情來迎接2023年的到來，新的一年新的氣象、新的展望，希望大家新春開運，鴻兔大展。