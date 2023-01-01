陳勢安將於布3月19日舉辦演唱會。（天作製合娛樂／有勢有錢娛樂提供）

陳勢安今（1日）元旦無預驚在官方社群發佈「喜訊」，宣布3月19日於Zepp New Taipei舉辦「陳勢安2023演唱會｜連輸入法都記得你 STILL REMEMBERS」，消息一出，期待許久的歌迷們已摩拳擦掌準備搶票；揮別2022，陳勢安在2023年的第一天宣布即將舉辦個人專場演唱會，藉此回饋陪著他走過這些年的歌迷。陳勢安說：「這個疫情讓大家都成長了，希望看到大家在演唱會上一起大合唱，一起回顧那些年的美好回憶，目前演唱會也在如火如荼的籌備中，敬請大家期待。」

提到這場演唱會，陳勢安興奮表示：「因為疫情的關係，專場的計畫一直延宕；在這期間我也發行了新專輯，第一次擔任了整張專輯的音樂統籌，有很多新的面向想分享給大家。除此之外也想唱很多『回憶殺』系列的歌曲送給大家。」

令人驚豔的是這次演唱會視覺展現了陳勢安的好身材，拍攝時他大方展露這幾個月苦練的完美精壯背肌；笑說：「《全明星運動會》裡大部分是球類、有氧的運動，所以節目過後肌肉掉了很多，覺得自己變得很乾癟；節目之後我開始恢復訓練，現在總算可以呈現成果給大家看了。」對於許多粉絲敲碗出第二本寫真書，陳勢安坦言目前沒有這個規劃，承演唱會將安排「小心機」，預計在服裝造型上帶給大家特別福利。

迎接2023年，陳勢安說：「出道這些年最大的轉變是變得更多樣性，也能享受這些改變，期待新的一年有更多新的挑戰等著我去征服。」也許下新年願望：「希望演唱會1月13日預售、1月14日全面啟售時就能秒殺。」並且留下更多讓大家傳唱好歌，超越〈天后〉的成績。「陳勢安2023演唱會｜連輸入法都記得你 STILL REMEMBERS」門票本月14日在遠大售票系統開賣，13日優先開放「遠傳心生活」會員購票，詳請可查「陳勢安Andrew Tan」官方社群。