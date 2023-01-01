過去3年，全世界都壟罩在新冠疫情的陰霾之下，今天是2023年元旦，世界各國都希望能早日擺脫疫情，回歸正常生活。但回顧過去幾年台灣的防疫表現，有公衛學者示警，在2022年的Omicron大流行期間，台灣的防疫是一個失敗經驗，呼籲政府戒慎恐懼檢討防疫失利原因，找出降低新冠感染率、死亡率的新對策，避免讓公衛事件再次成為影響經濟發展的國安問題。

台大公衛學院教授詹長權，今在臉書上以「無可迴避的台灣新冠疫情真相」為題，發表過去三年台灣防疫表現的評比與分析，他指出根據Worldmeter的Coronavirus網頁顯示，我國自2020年以來累計總確診數達8847360，總死亡數為15253，若扣除資訊不透明的大陸，台灣的總確診數高居世界第16高、累計總死亡數是世界第56高。

詹長權表示，若將總確診數與總死亡數減去去年初的數據，可以得知台灣在Omicron大流行的年代，總共有8830310例確診、14403人死亡。

他進一步分析，台灣的Omicron 疫情從今年五月開始至今已8個月，而在5月底和10月中有兩波較大的起伏，但8個月來的疫情卻從未見底，每日確診數始終在1萬例以上，每日死亡數始終在十位數到百位數中擺盪。這些疫情統計數字顯示Omicron新冠肺炎是2022年台灣最多人得到的疾病，五月以來平均每分鐘至少25台灣人感染新冠肺炎，平均每2小時就有5個台灣人死於新冠，跟台灣的十大死因比較，Omicron新冠肺炎可能是2022年台灣的第三大死因。

詹長權說，目前的Omicron疫情走勢顯示，台灣高感染、高死亡的疫情會從2022年年底持續延燒到2023年，而且從現在起將有第三波較大的起伏。值得注意的是2022年11月起中國的新冠肺炎疫情在睽違3年後再度爆發，目前可用的訊息顯示中國新冠疫情已失控，預估2023年的全球新冠疫情將很不樂觀，做為中國周邊國家之一的台灣受到中國疫情影響的外溢風險也最大。國內外疫情狀況的演變和我們的防疫作為將決定台灣的新冠疫情會再持續多久。

他說，綜合這些統計顯示台灣在2022年Omicron 大流行期間的防疫是一個失敗的經驗，呼籲蔡總統面對這個疫情真相和防疫不利的事實，要求政府戒慎恐懼檢討防疫失利的原因，找出可以降低新冠感染率和死亡率的防疫新策略，不能讓新冠肺炎疫情從一個公共衛生問題演變成影響台灣社會經濟發展的國家安全問題。