新北市長侯友宜、國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇。（蔡佩珈攝）

國民黨2024總統人選備受外界關注，中廣董事長趙少康日前指出，新北市長侯友宜民調碾壓所有人，只要早早表態參選，「國民黨主席想擋也擋不住」，侯友宜1日回應，串起北台灣發展是他在新北市希望做的事，讓中華民國和平穩定、繁榮及永續，是大家該做的事，他會好好打拚。

侯友宜1日陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇赴台北市文昌宮參拜並掃街謙和市場，被問及趙少康指出，侯友宜只要早早表明參選，國民黨主席想擋也擋不住，侯友宜說，每個人有每個人個角色，他在新北市希望串起北台灣發展、台灣共好，讓中華民國更和平穩定、繁榮及永續，是大家該做的事，故他都是不分你我，齊心協力為國為民，好好打拚、做事。

對於國民黨總統初選最快3月啟動，他表示，每個人都有自己的角色及相對應工作，每個人扮演好自己的角色，只要是為國家人民努力做事。每個角色都很重要。讓中華民國、台灣人民能夠永續穩定往前走，才是他最在乎的一件事。