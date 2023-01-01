不滿年終獎金兩樣情，長榮航勤員工集體請假，2023第一天，長榮航空到11點為止已有47航班延誤。桃園機場公司表示已在討論應變方案。

桃園機場公司表示，今(1)日長榮航空出發航班延遲情形，機場公司已於第一時間接獲訊息後，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並於8時30分立即成立緊急應變小組，邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。

機場公司表示，統計截至11時為止，共延誤出境31班次(客機24、貨機7)，入境16班次(客機13、貨機3)，約2965旅客出境受影響。目前已紓解出境客機共17班次，機場公司將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客；同時亦請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要之服務，並維持航廈之正常運作。

機場公司並建議旅客出發前可向航空公司洽詢，以獲得最新資訊。