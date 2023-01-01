每位大千的新生兒出生後，都由小兒科專科醫師親自檢查狀況。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院中午前接生3位元旦寶寶，歡喜迎接新生命的到來。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

迎接2023年到來，除了熱鬧的跨年夜活動及熱血的追曙光活動，元旦寶寶的誕生也是大家矚目的焦點。新的一年，苗栗大千綜合醫院一早共迎來3位元旦寶寶，分別是1男2女，剖腹產2位、自然產1位，目前仍有1位待產，新生命的誕生讓整個產房洋溢著幸福的喜悅。

大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，今年有兩位產婦剖腹產，第一位蕭姓產婦40歲，此胎是第3胎，因前兩胎是剖腹產，加上懷孕期間有妊娠糖尿病及妊娠高血壓，屬於高危險妊娠孕婦，因此決定接受剖腹產。由於預產期在一月初，覺得選在元旦當天剖腹，象徵新的一年新生命的開始，對孩子來說很有意義。

第2位薛姓產婦42歲，是第一次生產，經試管嬰兒技術順利懷孕，原本在12月31日當天待產，但因產程延遲，於是在元旦當天決定剖腹產，順利迎接寶寶的誕生。

周志恒說，近年超過40歲的高齡產婦有增多的趨勢，高齡女性懷孕時胎兒染色體異常、產程延遲、妊娠糖尿病、妊娠高血壓的機率都比較高，因此在懷孕時一定要接受定期產檢，才能確實掌握孕婦本身及胎兒的健康狀況，順利迎接新生命的到來。

大千醫院截至中午前，共接生3位寶寶，目前待產1位。