美軍印太司令部稱1架中共戰機日前在南海空域上，逼近美軍偵察機。共軍南部戰區昨日釋出現場兩機對峙影片，反指美軍不顧中方警告，突然對中方跟監飛機做出擠壓、危險接近動作，並批評美國蓄意「顛倒黑白」。

共軍南部戰區昨日於微博發布一段30秒影片，標題為「南部戰區公佈視頻揭露真相！美軍所謂聲明罔顧事實純屬誣衊炒作」，該影片顯示，肉眼可見美軍RC-135型機與共機的距離高度接近。

該發文引述南部戰區新聞發言人田軍里說法，批評「美軍所謂聲明罔顧事實，純屬誣衊炒作」。田軍里說，去年12月21日，美方1架RC-135型機在中國華南沿海、海南西沙群島當面蓄意抵近偵察，共軍南部戰區組織空中力量對其全程跟踪監視。

田軍里批評，美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背《中美海空相遇安全行為準則》，嚴重違反相關國際法和國際實踐。

田軍里強調，中方飛行員依法依規處置，專業規範操作，充分體現了中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度。他批評，美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。

田軍里指出，中方嚴正要求美方約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現海空意外事件。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全。