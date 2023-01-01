今（1）日是元旦連續假期第2日，高公局表示，截至12時，國道全線交通量是37.0百萬車公里。上午國道壅塞路段主要是國1南向湖口至新竹、國3南向中和至樹林。

今日上午國道1號發生多起小客車追撞事故，包括9時39分於國1南向88公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於10時06分排除，造成後方車流回堵4公里；9時55分於國1北向308.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於9時59分排除，造成後方車流回堵1公里；11時15分於國1高架南向70公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時26分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局預判今日下午重點壅塞8路段是國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，以節省行車時間。