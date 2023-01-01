新北市政府修訂「都市計畫容積移轉許可審查要點」，修訂3要點，包括貼近民眾休閒生活5項公共設施優先捐贈、要求全持分以加速公共設施開闢效率，以及授權各需地機關，得自行公告送出基地受贈作業標準以利受贈土地管理，全案經新北市都市計畫委員會審議通過，今起生效，將可加速改善都市環境居住品質，不過考量對土地開發市場的影響，訂有1年的緩衝期。

城鄉局長黃國峰表示，分析近3年來容積移轉捐贈土地種類，捐贈公園、兒童遊樂場（含鄰里公園兼兒童遊樂場）、綠地、體育場、廣場5項市民有感的公共設施用地，僅占總捐贈量的15％，而現行土城暫緩發展區容積移轉都市計畫有5項公設優先規定，實施後讓捐贈5項公設面積大幅增加近2.6倍，因此本次納入要點，期望藉此提高5項公共設施捐贈面積。

黃國峰說，土城暫緩發展區公設優先捐贈規定，在發布實施前的2010至2014年捐贈5項公設面積僅約1.49公頃；發布實施後的2015至2019年，捐贈5項公設面積增加至3.98公頃。

此次修法讓全新北市比照土城暫緩發展區公設優先規定，全市一體適用，藉此積極提升新北市舊市區綠地服務水準，讓居住環境周邊公園綠地面積有感提升，改善都市環境居住品質。

另為了加速瓶頸道路打通，修正也要求申請送出容積移轉的道路用地要全持分或已開闢。養工處也表示，修法後可省去過去收受部分持分道路用地時，還需須經由1至2年的協議分管或調處分割，對加速打通瓶頸道路及提升道路開闢效率均有正向的幫助。另一項修法重點為減低公共設施保留地的受贈機關土地管理的成本，授權各需地機關得自行公告送出基地受贈條件。