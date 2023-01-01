南韓的黃姓女大生指出，皮夾就放在房內的行李袋內。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

來自南韓的黃姓女大生來台參加學術交流20多天，跨年夜一早與同學外出，晚間回旅館卻發現房內的皮夾包括帶來的3萬元新台幣不翼而飛，緊張報警，警方根據監視器揪出吳姓男房務清潔員疑將皮夾藏入褲袋，他坦承行竊就逮。

20歲的黃姓女子為南韓慶熙大學生，去年底來台參加台灣崑山科大的學術交流會，預計遊學20多天，1月中才返國。期間受校方安排住進1家中西區旅店，平日與同鄉同學3人同房。

黃女跨年夜當天上午與同學一起外出遊玩，感受台灣跨年氣氛，直到晚上回家，發現放在房內的皮夾遭竊，包括3萬元與護照影本、信用卡等物品。緊張地告知老師，由老師陪同報警。

警方調閱旅店內的監視器畫面，過濾一整天出入的可疑人員，發現只有24歲的吳姓男清潔員曾進入黃女房間，且在走出房時，右口袋明顯鼓起，疑似藏有「謎樣物品」。

吳男家住花蓮，到台南擔任旅館清潔工作，平時住在員工宿舍內，警方通知吳男到案，以監視影像詢問他的右褲袋為何物，吳男見百口莫辯，坦承在上午清潔房間時，順手牽羊偷走皮夾，取走3萬元現金後，將皮夾與其他證件都入垃圾袋內，並配合警方交還竊得的3萬元贓款。

黃女的證件雖丟失，幸好3萬新台幣完璧歸趙，感受台灣警察的專業面，向警方致謝，並稱在台灣度過了難忘的跨年夜。警方依照竊盜罪嫌將吳男函送台南地檢署偵辦。