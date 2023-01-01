「三大吟遊詩人音樂會」日前在北流舉辦。（客委會提供）

「三大吟遊詩人音樂會」日前在北流舉辦。（客委會提供）

胡德夫、陳永淘、陳明章首次同台演出的「三大吟遊詩人音樂會」，去年12月30日在台北流行音樂中心舉辦，3人不僅演出各自的經典曲目，更在彼此的歌曲中合創共演、加入不同編曲，並且獻上特地為此次音樂會創作的全新曲目〈一粒米〉。不僅如此，他們還邀請多位金獎入圍樂手，包括陳主惠、大竹研、藤井俊充、張威龍、吳政君以及金曲台語歌王王俊傑等人共同登台，最多共13位樂手於台上演出，豪華編制讓樂迷為之驚艷。

一開場陳明章便接連帶來〈追追追〉、〈流浪到淡水〉等多首膾炙人口的歌曲，有趣的是，他在演出前的影片中笑稱選唱〈追追追〉的原因，「阿淘哥、Kimbo哥是『神隱少男』，比較有個性，我是人間煙火，生長在熱鬧的地方，我最水啊」。為了這次演出，陳明章特地邀請「福爾摩沙淡水走唱團」一起演出，更請到金曲獎「最佳台語男歌手」王俊傑上台演奏〈再會吧！北投〉，以精湛琴藝譜出動人音符。

音樂會尾聲播出3位詩人在台東、關西、北投合創的花絮影片，或笑或唱，盡顯好友真情。陳永淘在影片中講述和徐木珍老師的故事，最後感慨表示：「人生有時候像陀螺一樣，什麼時候停下來不知道。」帶出第一首悼念友人的合創曲目〈極樂〉、陳明章也特別在尾段加入、演奏為此首曲目特別編寫的一段動人的台灣明琴。胡德夫上台後，3位吟遊詩人隨即帶來三位重新演繹的名曲〈思想起〉，以及在北投合創時一同創作的曲目〈一粒米〉，胡德夫在歌詞中寫道：「我來到北投，這裡是我們兄弟阿章的聚落，他喝了美酒後，就像我們一模樣。」俏皮呈現3人的絕佳友情。