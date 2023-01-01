南韓演員李鍾碩昨（31）日被媒體爆出與女神IU熱戀中，對此，雙方透過經紀公司認愛，事隔一日李鍾碩親自發文解釋戀情，而在他的文字中，有粉絲發現他似乎已經默默愛著IU長達十年的時間了。

李鍾碩在今（1）日發文表示，由於在2022的最後宣布這個消息，讓大家嚇到感到抱歉，也對粉絲表達他在上個月獲獎時的感謝之意，接著，他透露，在認識IU的這十年一直都是「友達以上，戀人未滿」的關係，他坦言，IU這位「奇怪的朋友一直占據我的內心」對他而言是獨一無二的存在。

然而，他提到，雖然IU年紀比他小「但偶爾卻像是我的姐姐，既像是長輩，又是我想要守護的朋友」現在也因為她，所以想成為更好的人，最後，他向粉絲喊話「希望大家可以以溫暖的視線看待我們」也謝謝粉絲一年來的支持，往後期望可以再次與大家相見。

李鍾碩貼文截圖翻譯。（圖／截圖自微博）

事實上，IU在今（1）日凌晨也有向粉絲發文解釋，並誇讚男友是個穩重又可愛的人，另外，她坦言，自己近期的變化與對工作自豪且熱情提升的原因「有一部份就是有位在很近的地方，總是稱讚著我的好朋友」然而對於兩人的戀情，雙方粉絲們也都紛紛給予祝福。