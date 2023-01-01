總統蔡英文今（1）日一早參加「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」後，回到府內發表元旦談話，從俄烏戰爭談到兩岸關係以及國防安全，再從全球通膨談到國內經濟。不過有媒體發現，2700字左右的元旦談話全文，只提到「台灣」，沒有提到「中華民國」。
相較於2022國慶演說，蔡英文說了46次台灣，說了「中華民國」3次，說「中華民國台灣」3次。2021年國慶，蔡英文演講稿中，共提了「台灣」47次、「中華民國」6次、「中華民國台灣」3次。
網友對此回應，「好了啦！明明就不想台獨還在裝」、「何時正名？」「沒人在乎在她講什麼」、「金門馬祖哭暈在廁所」、「有種獨立啊！就沒種宣布獨立」、「不演了」、「當總統結果只敢這樣？」「賣賣芒果乾、演演假台獨，票就自然來」，還有網友點名「所以于北辰？」
根據《自由時報》9月21日報導，于北辰曾說，蔡英文厲害，要中華民國也要台灣，把台獨淡化，中華民國長大，台灣就是中華民國，把民進黨從獨的邊緣拉回來。
文章來源：于北辰︰別再認為中華民國台灣就是台獨
文章來源：PTT
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