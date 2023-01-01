王宥忻日前回母校世新大學分享成功經驗。（固力狗娛樂提供）

王宥忻日前回母校世新大學分享成功經驗。（固力狗娛樂提供）

財富女神王宥忻今2023年第一天，帶兒女和萌獸麥可參加元旦升旗典禮，宣告啟動2023萌獸元年；她說：「正在精心籌劃建置中的萌寵樂園有3000坪，座落在淡水近郊，除了設置萌獸區和露營區之外，也結合了再生能源發展風力發電，融入永續綠能，為的是打造人與動物共生的友善環境，期待未來成為寓教於樂的熱門景點。」

王宥忻推廣萌獸事業有成，將發起台灣動物權益促進會，這個協會以提倡愛護伴侶動物、保護野生動物與維護生態平衡為宗旨。王宥忻說：「最主要的是提倡動物權、為動物爭取福利，透過教育、動物援助結合國內外相關專業組織的力量，來推廣動物權讓動物們被更友善的對待。」

此外，王宥忻日前以榮譽校友身份回到母校世新大學分享成功經驗，主題為「世新學姐掌握流量密碼關鍵 三個月3000萬TikTok流量」，她說：「自己是世新傳管系畢業的，那時世新是自己的第一志願，在世新求學階段把所學是應用在工作上，在校時開早餐店成功，當時已經年收入破百萬，請老師吃一年免費早餐讓老師對自己印象深刻，利用通勤零碎時間讀書成績突飛猛進，後來還拿到世新人最高榮譽『捨我獎』。」畢業後她開公關公司並協助企業培訓業務，勉勵學弟妹世新人具有軟實力，「知道變通能解決問題，這種人才是所有企業都非常歡迎的」。

畢業17年重返母校，王宥忻分享自身成功經驗，讓學弟學妹學習經營自媒體是最基本的行銷自己的方式，「就好像打造一張電子名片，展現自己的喜好和專業，除了可以吸引同好之外，也可以讓想找人才的老闆之前看見你的才華，需要人才的時候直接想到你，那你就獲得比別人更多被看見的機會」。