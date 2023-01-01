後龍鎮公所今天舉辦元旦升旗典禮。（後龍鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮公所為迎接新的一年，以「後龍躍起、飛向未來」為主題，1日上午6點在後龍鎮公所前廣場，舉辦元旦升旗典禮。（後龍鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮公所為迎接新的一年，以「後龍躍起、飛向未來」為主題，1日上午6點在後龍鎮公所前廣場，舉辦元旦升旗典禮，並搭配有氧廣場舞活動，帶動全場民眾一起跳起來。

後龍鎮長謝清輝表示，新的公所大樓落成，全新格局讓鎮公所擁有廣大的前廣場，除了未來啟用後，平日供民眾洽公停車使用，現在更可以利用前廣場，舉辦各式凝聚鎮民情感的活動，因此上任後第一場活動，便是元旦升旗典禮。

謝清輝說，為了善用公所廣場的特色，同時也希望鎮民健康動起來，用身強體壯迎接新的一年，因此元旦一大早便規畫元旦升旗典禮搭配有氧廣場舞活動，邀來以棒棒堂男孩出道的帥氣肌肉有氧廣場舞老師Terry江振愷，擔任帶舞老師，曲目也設計挑選符合4年級到11年級的跨世代舞曲，包括「向前走、愛情恰恰、青蘋果樂園、七彩棒棒糖」等跨世代的曲目，帶動全場一起跳起來。

後龍鎮公所表示，往年元旦升旗典禮，考量公所的空間，以升旗典禮搭配健行活動，吸引鎮民參加。今年新公所廣場落成，特別設計結合有氧廣場舞，讓民眾原地跳起來，雖然活動開放800個名額報名，不過不少未報名民眾自發性參加，覺得用有氧廣場舞結合升旗典禮，不僅有意義也十分有趣，後龍鎮公所初估有超過千人參與。

謝清輝說，過去後龍鎮舉辦活動常苦無適當場地，未來會善用後龍新公所大樓廣場舉辦活動，讓鎮民朋友感受後龍鎮的活力。