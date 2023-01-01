衛視中文台《歡樂智多星》日前錄影，愛雅 、Albee及無尊在「分秒必爭獎金賽」單元搶答時，當題目問到台北101每天晚上燈光顏色不同代表的意義時，主持人胡瓜自爆曾經打給葉欣眉，說自己在101大樓點燈，一整面牆寫著生日快樂為她慶生，葉欣眉本來覺得是在騙她，沒想到現場一看果然如胡瓜所言，讓當天30歲的她感動落淚，一旁友人也驚喜為她大聲尖叫。

葉欣眉回想兩年前的情況表示，她當晚跟朋友在信義區聚餐慶生，胡瓜打電話給她時還不忘提醒101大樓的生日快樂賀詞只到晚上11點，要趕快去現場看，還拍下照片為證，當下葉欣眉只覺得胡瓜在騙人，同桌的朋友也不相信，但眾人還是前往101大樓想看個究竟。一到現場後，等了半天終於看到101大樓點燈寫著「今天是妳30歲生日，3.12生日快樂」，再接著一句「30歲的感覺如何？」當下葉欣眉覺得就有如胡瓜站在她面前說著這些話，讓她感動流下眼淚，一旁的朋友也都為她開心大聲尖叫，沒想到下一句馬上就露餡寫著「信義區生日快樂」，讓錄影現場所有藝人大笑不已。

為了鋪梗一直忍笑的胡瓜，這時終於忍不住，邊笑邊透露實情，說到因為自己從有信義計劃區開始就搬進去住，知道經營30年之久的信義計劃區3月12日要慶祝30年週年，而那天剛好也是葉欣眉30歲生日，所以才精心安排這一切，順利騙到葉欣眉。胡瓜也說自己住的地方打開陽台就可以看到101大樓，但30年來一直沒看過跨年煙火，並不是因為住得太近看不到，而是因為每年跨年都在外面工作，終於這兩年得以在家親眼目睹。