中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增2萬5270例本土新冠肺炎個案及116例境外移入；另確診個案中新增20例死亡，指揮中心表示，與上周日相比今天增加7650例，增幅達43％，如以周為單位評估，上周疫情較前一周增加42.8％。

指揮中心表示，今日新增之2萬5270例本土病例，為11,406例男性、13,840例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,334例)，臺中市(3,419例)，臺北市(2,860例)，桃園市(2,728例)，高雄市(2,398例)，臺南市(2,053例)，彰化縣(1,145例)，新竹縣(896例)，新竹市(765例)，苗栗縣(549例)，屏東縣(475例)，雲林縣(462例)，基隆市(418例)，南投縣(373例)，嘉義縣(330例)，宜蘭縣(328例)，花蓮縣(217例)，嘉義市(205例)，金門縣(126例)，臺東縣(116例)，澎湖縣(69例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月23日至12月29日，死亡日期介於12月23日至12月29日。

今日新增的死亡個案中，包含一例40多歲女性，有癌症轉移病史，接種3劑COVID-19疫苗，12/28因咳血至急診，檢查有肺炎及COVID-19 PCR陽性確診，住院後因病況惡化於12/29死亡。死因為新冠肺炎併敗血性休克。

指揮中心說明，今日新增116例境外移入個案中，為56例男性、60例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(2例)，印尼、泰國及新加坡(各1例)，另111例感染國家調查中。入境日期介於去年12月1日至12月30日。