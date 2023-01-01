受到大陸疫情影響，中央流行疫情指揮中心今起實施防疫專案，針對大陸來台以及小三通來台旅客，實施入境PCR採檢措施，指揮中心美其名監測變異病毒株，但這樣的作法卻也被專家批評是在轉移國內防疫不利的注意力，意圖將疫情升溫的原因推卸給大陸。

前國健署長、陽交大公共衛生研究所兼任教授邱淑媞表示，近期我國疫情大幅升溫，以及第三波疫情提早報到，實際上都與大陸無關，因為大陸從1月8日才全面鬆綁出入境限制，且我國也未開放陸客來台，但在這樣的情況下，台灣以及日本、美國等北半球國家，疫情仍持續升溫。

邱淑媞指出，近期美國疫情升溫，當局發現是因為出現新型變異株XBB.1.5所導致，尤其紐約的住院人數已經快速上升，而台灣則是受到BA.2.75崛起影響，這款變異株早在去年11月就在本島現蹤，無論是哪一款變異株，都與大陸目前流行的BF.7無關聯。

因此，邱淑媞批評，中央今起針對大陸及小三通來台旅客採取入境PCR採檢措施，實際上是在對大陸疫情升溫幸災樂禍，順便趁機轉移焦點，因為從數據上來看，國內疫情顯然是自己在燒，這當然與去年底中央鬆綁口罩等措施有關，但這項錯誤決策，政府卻不願誠實以對。

邱淑媞說，BA.2.75與XBB.1.5是近期國際間新興的超強變異株，具備更強的免疫逃脫以及傳染力，反而大陸目前流行的BF.7已經可算是上一代的變異株，指揮中心針對境外移入病毒進行監測屬應盡職責，但必須要有系統性、科學性，不能一昧針對某一國家或地區。

她舉例，指揮中心雖然每周都有提出境外以及本土的變異株監測，但抽樣比例太少是一個問題，其次還有抽樣的邏輯性交代不清，例如當前每天都有2萬多例本土感染，但指揮中心每周卻抽測不到百例，換算下來連1％都不到，這樣要怎麼監測全世界的變異株？

邱淑媞建議，中央應參考印度作法，先對所有入境旅客做有無發燒、呼吸道症狀等症狀篩檢，並抽2％旅客做核酸檢測。根據抽驗結果，再針對陽性率較高的國家或區域，改為全面檢驗，「唯有這種建立在科學上的系統性作法，才不會有歧視或污名化的弊端。」