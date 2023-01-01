宜蘭縣長林姿妙（粉紅上衣）與縣民參與升旗典禮及健行活動，雨水澆不熄民眾的熱情，仍吸引大批人潮參加。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣「慶祝中華民國112年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動」已邁入第5年，今（1日）上午6時40分於宜蘭運動公園田徑場舉辦，縣長林姿妙與縣民、遊客一同迎接蘭陽元旦。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣議會新科議長張勝德（左1）受邀參加元旦升旗典禮及健行活動。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣「慶祝中華民國112年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動」已邁入第5年，今（1日）上午6時40分於宜蘭運動公園田徑場舉辦，縣長林姿妙與縣民、遊客一同迎接蘭陽元旦；林姿妙致詞時表示，未來將持續落實各項建設，打造無煙囪工業，讓宜蘭為全國最美的觀光縣市。

受到東北季風影響，宜蘭元旦連假的天氣都處濕冷狀態，幾乎看不見新年第一道曙光；今為連假第2日，縣政府與宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉、冬山鄉及蘇澳鎮公所的元旦升旗活動皆照常舉行，另安排健行、摸彩活動等，雨水澆不熄民眾的熱情，仍吸引大批人潮參加。

縣府此次活動主視覺設計理念以「向前」為出發，用人物昂首向前的形象，象徵國民彼此攜手向前迎向全新的一年；為營造喜迎元旦歡樂氛圍及凝聚國人愛國意識，在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線範圍懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。

林姿妙今率領縣府各局處長，新科縣議會議長張勝德則與議員林岳賢、莊淑如、黃定和、賴良洲等議員們，一同出席升旗典禮暨健行活動；張勝德首次代表議長身分參加，心情極為緊張。

張勝德說，雖然外面下著雨，代表著宜蘭人的熱情，絕對澆不熄他們的信心；過去4年在縣長林姿妙的帶領之下，宜蘭縣的建設、經濟、宜居城市都大幅的提升，他相信未來的4年內，在縣議會與縣府持續合作、協助下，一定會創造宜蘭更好、更亮眼的成績出來。

林姿妙在致詞中細數4年來的政績，她說，過去、現在、未來都規畫完成，會認真繼續向前走，落實交通、社會福利、教育等各項建設，期盼打造無煙囪工業，讓宜蘭成為全國最美的觀光縣市。