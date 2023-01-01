22歲歐陽娜娜近年都在大陸發展，同時自創立個人品牌，販售睡衣、圍巾等商品，多元發展的她，仍透過社群與粉絲分享生活點滴。而在昨（31）日2022年的最後一天，她罕曬素顏照，使真面目曝光，讓粉絲驚呼：「素顏和化妝差別好大啊！」

歐陽娜娜頂著星二代的光環在大陸出道，陸續交出電影《武動天地》、《1921》及《Live Today》音樂專輯等作品，人氣持續看漲。昨（31）日是2022年的最後一日，常與粉絲互動的她，在社群寫下，「謝謝今（2022）年的一切，好的、壞的、開心的、不開心的，都接受和面對。2023繼續努力，最後還不忘粉絲一路以來的陪伴與支持，『愛你們』。」

對此，歐陽娜娜吐出心聲的同時還罕曝素顏照，照片中似乎綁起高馬尾，臉上甚至未有妝容，胭脂未施的她眉毛略淡且不一樣長，但膚質仍呈現透亮感，對比她在社群的工作照，讓網友驚呼：「素顏和化妝差別好大啊！」

除了認為差很大的網友留言外，還有粉絲留言「超喜歡妳，新年更快樂喔」、「能有勇氣做自己想做的事情，會一直愛你支持你的」、「娜比2023依舊要開開心心哦」，有網友對於歐陽娜娜自創的品牌價格有意見，直接留言「祝你2023年不要出那麼貴的衣服了」、「好美喔，就是產品可不可以便宜一點」。