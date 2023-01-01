一名70多歲精力旺盛老翁婚後四處經常在外尋歡，而未料攝護腺切除後，他辯稱會「精液倒流」、「男人就要直射才爽」，因此性慾大增，近年因為疫情爆發讓他難以出門，但幾乎每天強迫妻子和他嘿咻，一周多達6次，造成妻子下體發炎，但他卻反咬他妻子外遇，屢次在半夜把妻子叫醒辱罵，甚至還懷疑3名子女不是他親生，妻子因長期受此精神與肉體虐待，提起離婚訴訟，士林地院審理後，判准離婚。

根據判決書，妻子向法院控訴，他與丈夫於民國60餘年間結婚，婚後育有2仔1女，兩人曾於93年間離婚，再於100年5月30日結婚。

但妻子怒控，丈夫婚後整日遊手好閒，到處打牌、唱歌、跳舞、結交女友，偶爾返家讓她只能忍讓度日，自110年中新冠肺炎疫情爆發後，丈夫減少出門尋歡，強迫她配合行房，但是她卻因索求無度下體發炎，求診婦科及使用醫生開立之藥膏，丈夫便誣陷她不檢點、偷情，經常半夜叫原告起床辱罵、羞辱，甚至懷疑三名子女不是他的小孩。

女兒心疼母親遭遇，只好先將母親接去同住，之後一度心軟返回臺北與丈夫同住，但丈夫仍堅持妻子偷人，強行查閱手機通話紀錄，並四處向娘家親友控訴她偷人，妻子因不得安寧罹患憂鬱症，且不堪精神之虐待，已搬到妹妹家暫住。

但丈夫要求與三名子女進行親子鑑定，事後也證實為三名子女之親生父親，但其所為已逾越一般人所能忍受程度，妻子認為侵害人格尊嚴及人身安全，即使未達於不堪同居虐待之程度，婚姻也難以維持，因此提出離婚訴訟。

但是丈夫辯稱，他患有攝護腺肥大，於103年4月12日攝護腺切除手術，下體已難有勃起行房之能力，妻子主張他強迫行房、索求無度並非事實。還向法官表示，夫妻之間難免意見相左，不能因此認定有不堪同居之精神虐待，且自己也仍有與妻子共同扶持終老之意願，兩造婚姻並沒有不能維持的理由。

法官審理後認為，丈夫之性需求使高齡之妻子感覺難以負荷，且丈夫經常猜測、懷疑院妻子外遇，卻未能理性求證或接受原告因自清所提出之證據，致使夫妻間之互敬、互信基礎消磨殆盡，已有難以維持婚姻之重大事由判准離婚。