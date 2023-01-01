2023年的第1天，截至下午1時多，新竹市已有4名元旦寶寶報到，新竹市長高虹安歡喜地送上祝福，並表示在一年之始的今天，歡迎元旦寶寶來到科技城市，也祝福這些元旦寶寶們，平安健康長大。

根據新竹市衛生局統計資料，截至1日中午，竹市共迎接4名元旦寶寶誕生，其中男生1名、女生3名，自然產2位、剖腹產2位，目前尚有11名產婦待產中，期盼也能在2023兔年元旦這天順利平安產下健康寶寶。為慶祝元旦寶寶誕生，市府也送上元旦禮與父母一同分享喜悅，祝福寶寶們平安健康長大。

47歲的雙胞胎媽媽表示，結婚到現在已經10年了，為了成功受孕做了很多的努力，前後總共做了5次人工受孕，終於成功，胎兒穩定成長，也有心跳。她說，當下得知此消息時，真的非常開心，很感謝自己堅持下去，同時也很感謝新竹馬偕醫院長翁順隆、主任黃閔照和護理師們的照顧，讓孩子們可以平安到來。

高虹安表示，新竹市18歲以下孩子有9.2萬人，兒童人數比例也佔人口數超過20％，為全國第一，為了成為爸媽育兒的強力後盾，政府有多項育兒政策，包括生育津貼、育兒津貼、保母托育補助、親屬托育補助、免費育兒指導服務、公共托育措施等，未來也會積極落實「0到6歲市府養」政策，建構更完善、友善的兒童照顧政策。

市府也將持續推動支持母乳哺育，鼓勵媽媽親餵母乳，可善用本市衛生局與轄內5大醫療院所合作之24小時母乳諮詢專線，由專業的醫護人員提供新手媽媽在哺餵母乳及照顧上的諮詢服務，陪伴爸媽在哺育母乳路上不孤單。