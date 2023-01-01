英系立委管碧玲。（資料照片）

高嘉瑜批稅收超徵凸顯「行政失靈」 蔡英文強調：錢要花在刀口上 @ChinaTimes ​

針對各界呼籲「還稅於民」，蔡英文總統主張優先協助高風險的國人與產業，是否代表未來不太可能發消費券或現金？ 對此，蔡英文表示，從源頭來平抑物價「這也是還稅於民的方式之一」。行有餘力的時候，我們會在財政許可的範圍內研議全民共享的可行方案，「就像我說的，錢要花在刀口上」。

蔡英文今（1）日發表元旦談話表示，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

蔡英文強調，昨天的會議並沒有具體討論發消費券或者是發放現金，也沒有具體討論時程、都要視整體的經濟局勢，我們再做討論的，就像我說的「錢要花在刀口上」。

民進黨立委管碧玲對此回應，總統規劃的方案，改革理想、高度遠見具足。然而，人民的感受，目前顯示的風向，是失落多於體諒。