周四（5日）迎來小寒，象徵寒氣累積已久，氣溫開始進入最低溫的日子，命理專家邱彥龍點名4生肖，生肖豬、生肖狗、生肖雞、生肖猴在小寒期間運勢將會逐漸平順，其中生肖豬長期的努力將有收穫，甚至有機會可獲得豐厚財富，另外也提醒別在衝動下亂做重大決定，放慢腳步結果會更好。

▍第四名：生肖猴

屬猴的朋友，在這段期間事業運超級旺，有幸運之神相隨而帶來莫名的好運，但也有莫名的花銷導致破點小財，另外，這段期間說話易有無名火，記住一定要冷靜，才不會讓好運被壞脾氣趕走了。

▍第三名：生肖雞

屬雞的朋友，在這段期間，財富能大幅增長而且能迅速成名，雖然有褒有貶，甚至會有朋友想遠離，但不用太過敏感，想太多反而會影響前進，另外也提醒行車、走路要注意交通安全，以免樂極生悲。

▍第二名：生肖狗

屬狗的朋友，在這段期間，財富能快速擴張，但不要因想過多而把自己困住，甚至站在原地不行動；慶幸的是，投資運和桃花運都很旺，不過建議見好就收，太過貪心的話，小心會有突發事件讓你措手不及。

▍第一名：生肖豬

屬豬的朋友，在這段期間，長期的努力最終有所收穫，只要冷靜的分析與判斷，有機會可得到豐厚財富，但切記不要在衝動下亂做重大決定，切記凡事先想好，放慢腳步行動，結果會更好。