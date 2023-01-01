去年稅收超徵4500億，蔡英文總統今於元旦演說表示，將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用；只有在財政許可範圍之內，才會適時來研議全民共享的可行方案。民眾黨立委陳琬惠批評，昨天總統府才說「全民共享」，但今天變成「全民歹勢」，難道2023新年一開始，就開始拔草測風向？

蔡英文總統上午元旦談話表示，去年稅收超徵4500億，將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用；只有在財政許可範圍之內，才會適時來研議全民共享的可行方案。並說不會有皆大歡喜的方案，要優先補助給高風險產業及個人，並未雨綢繆為未來儲備。

民眾黨立委陳琬惠批評，昨天總統府還強調全民共享，今天就直接改口大家體諒。難道2023新年一開始，就開始拔草測風向。從防疫、公投到去年大選，重要政策不是靠全民討論、不聆聽民意，總是先拔草測風向再決定政策的做法，已經在地方大選結果上，體現出民意的不信任，難道民進黨政府今年沒有新氣象，繼續測風向？

對於每年持續超徵的現象，陳琬惠強調，這是機制失靈的問題。作法應該要建立制度化的管理，而不是先拋議題測風向，再決定政策風向，讓人民期待落空。同時，還稅於民有各種作法，可以還債、緩和目前勞健保的結構性問題、納入國庫等等做法。而補助產業的作法，跟人民期待的解決「貧富差距」也有很大的落差。

對於髮夾彎的蔡英文總統，她再次重申：

一、持續性超徵稅收沒有列入政府年度施政規畫的財源，「形同行政部門自行運用的大財庫」，凸顯當前政府財政管理失靈，政府有義務向民眾說明，行政相關部門也該檢討改進，精進預算編列工作。

二、不要髮夾彎，稅收超徵應該要有制度性做法，拒絕昨天「全民共享」、今天「全民歹勢」的情況一再發生